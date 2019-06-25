Бронекерамика и "электронный нос". Что представили томские вузы на форуме "Армия-2019"

ТОМСК, 25 июня. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ), Томский политехнический университет (ТПУ) и Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) представили свои разработки на форуме "Армия-2019", который стартовал во вторник. Томичи покажут делегациям, а с 28 июня и гостям форума свой универсальный металлоискатель, способный искать металлы, не только под землей, но и под толщей воды, программное обеспечение, независимое от Windows, а также систему управления подводными дронами, сообщили ТАСС представители вузов.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий. В первые дни выставка будет открыта только для специалистов и делегаций, а с 28 по 30 июня - для всех желающих.

Диагноз на выдохе и подводный металлоискатель

В программе ТГУ три новые разработки, созданные в интересах безопасности россиян: система для анализа газовых смесей - "электронный нос", программный комплекс Integrity SCADA для предприятий с критической инфраструктурой и металлоискатель, способный обнаруживать объекты под землей и под водой.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, универсальный индукционный металлоискатель (УИМ-1) является совершенно новым продуктом на мировом рынке. "Самой главной особенностью разработки ученых является то, что металлоискатель способен обнаруживать и дифференцировать объекты не только под землей, но и под водой. Его рабочая глубина на сегодня является самой большой для металлоискателей - до 30 - 50 метров", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Прибор весит всего три килограмма, может быть использован при температурах от минус 40 до плюс 60 градусов и поддерживает заряд в несколько раз дольше аналогов - до девяти часов от одного аккумулятора.

Еще одна разработка ученых ТГУ на форуме - "электронный нос". Это интеллектуальная система газоанализа имеет широкий спектр применения и способна оценивать качество продуктов и медикаментов, диагностировать заболевания по выдоху человека, распознавать взрывчатые и наркотические вещества. Прибор уже тестирует и готово взять на вооружение предприятие Росхимзащиты "ГосНИИхиманалит".

Программный комплекс Integrity SCADA - первое отечественное программное обеспечение (ПО), полностью независимое от Windows. Предназначено оно, в первую очередь, для тех секторов промышленности, в которых безопасность имеет критически важное значение - предприятий атомной и химической промышленности, теплоэнергетического комплекса, заводов, занимающихся нефте- и газопереработкой.

Бронекерамика и система подводных дронов

Томский политех вышел на форум также с рядом разработок, в частности, с оптически прозрачной бронекерамикой. Как пояснил ТАСС заведующий кафедрой наноматериалов и нанотехнологий ТПУ Олег Хасанов, будут представлены первые технические образцы полученной в лабораториях вуза оптически прозрачной бронекерамики, которая используется при создании легких и сверхпрочных пуленепробиваемых и бронезащитных стекол военной и авиакосмической техники. В настоящее время в РФ нет промышленной технологии получения данного материала и университет решает эту проблему, чтобы его производить в России.

"Кроме того, ученые ТПУ продемонстрируют систему подводной навигации, позиционирования и группового управления автономными необитаемыми подводными аппаратами", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Данная система позволит решить проблему управления группами подводных дронов - систем навигации и управления ими до последнего времени в мире не существовало. Применение разработки ТПУ позволит вести при помощи дронов разведку недр, обследовать трубопроводы и другое оборудование в Северном Ледовитом океане.

О развитии систем связи

ТУСУР является организатором круглого стола, участники которого обсудят развитие IT-технологий в интересах Вооруженных Сил РФ, перспективы производства отечественных СВЧ-приемопередатчиков и многофункциональных интегральных схем для беспроводной связи, а также выработают предложения по эффективному взаимодействию организаций ОПК, вузов и малых инновационных предприятий для развития технологий беспроводной связи и Интернета вещей для армии России.

"В числе совместных разработок компании ООО НПК "ТЕСАРТ" (учрежденная ТУСУР компания) и вуза, представленных на "Армии-2019", - высокоэффективный радиопоглощающий материал, который обладает крайне низкой горючестью, а также экранированные камеры, которые обеспечивают специальные условия для проведения радиотехнических экспериментов и одновременное противодействие иностранным техническим разведкам", - рассказал ТАСС директор ООО НПК "ТЕСАРТ" и доцент кафедры сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники ТУСУРа Артем Семкин.