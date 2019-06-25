Томский университет на форуме "Армия-2019" представит модуль управления питанием спутников

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) намерен на военно-техническом форуме "Армия-2019" представить модуль контроля одним из основных элементов системы электропитания космического аппарата - литий-ионных аккумуляторных батарей, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"Разработчики НИИ автоматики и электромеханики (НИИ АЭМ) ТУСУР представят на военно-техническом форуме "Армия-2019" не имеющий отечественных аналогов модуль контроля и управления литий-ионными аккумуляторными батареями. Разработанный в ТУСУР модуль контроля и управления (МКУ) для литий-ионной аккумуляторной батареи (ЛИАБ) изготовлен с использованием только отечественной элементной базы", - говорится в сообщении.

Аккумуляторные и солнечные батареи - одни из основных элементов системы электропитания космического аппарата, от качества работы и срока службы которых зависит ресурс спутника в целом. Для увеличения надежности литий-ионной аккумуляторной батареи необходимо их постоянное обслуживание на борту спутника. Для решения этих задач специалисты ТУСУР создали модуль, который выравнивает напряжение на всех элементах ЛИАБ, обеспечивая максимальную выработку мощности и увеличение срока ее эксплуатации.

"В настоящее время производители космических аппаратов обслуживание ЛИАБ, как правило, возлагают на бортовой центральный процессор, который следит за напряжением на элементах батареи. Данное устройство разгружает бортовой процессор, повышая быстродействие, поскольку модуль контроля и управления направлен на конкретную задачу и включен в состав самой ЛИАБ", - цитирует пресс-служба замдиректора по научной работе НИИ автоматики и электромеханики ТУСУР Антона Юдинцева.

Он добавил, что первое устройство было разработано по заказу ПАО "Сатурн" - российского предприятия, изготавливающего солнечные элементы и аккумуляторные батареи космического применения. Сейчас ученые разрабатывают модули с дополнительными функциями для ряда отечественных предприятий. Устройство, как отмечают разработчики, можно также применять для транспорта на литий-ионных аккумуляторных батареях.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.