Врио главы Алтая попросил Минобрнауки передать земли СО РАН жителям сельского района

ТАСС, 25 июня. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин во время рабочей встречи в Москве обратился к министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову с просьбой о передаче расположенных в регионе земель СО РАН в собственность Шебалинского района. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительств республики.

"Это необходимо для выделения участков жителям - это район, где испокон веков население занималось сельским хозяйством, поэтому было принято решение ходатайствовать о передаче земель на нужды местных граждан. Министр заверил, что вопрос будет детально проанализирован и рассмотрен в ближайшее время", - сказали в пресс-службе, отметив, что речь идет о неиспользуемых землях научного учреждения "Алтайское экспериментальное сельское хозяйство".

По словам врио главы региона, опытная станция не использует значительный процент предоставленных земель. Ранее, по поручению Хорохордина, специалисты составили перечень неиспользуемых земель, которые в дальнейшем планируется передать в пользование жителям. Как пояснили в пресс-службе, в Шебалинском районе наиболее остро ощущается нехватка земли для сельхозпроизводства.

Также, по данным пресс-службы, врио главы региона обсудил с министром вопросы развития высшего образования. В регионе действует единственный базовый вуз - Горно-Алтайский государственный университет, и там, по словам Хорохордина, есть возможности для инновационного развития, власти республики будут поддерживать и развивать это направление. В то же время, по его словам, помимо господдержки вуза, привлечения одаренных студентов, талантливых ученых, необходимо создавать условия, при которых они смогут в полной мере реализовать себя в науке. Котюков сказал, что Минобрнауки окажет субъекту всевозможную поддержку в этом вопросе.