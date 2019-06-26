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Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом

По данным полиции, семья не находилась на учете как неблагополучная, сотрудники правоохранительных органов ищут мать двухлетнего мальчика

КРАСНОЯРСК, 26 июня. /ТАСС/. Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Соседи сообщили о том, что из квартиры слышен плач ребенка. Вызвали спасателей и наряд полиции. Вскрыли окно - в квартире был обнаружен двухлетний мальчик и мертвый мужчина. Предположительно, ребенок был один в течение двух дней", - сказали в главке полиции.

Мальчик был доставлен в медицинское учреждение, его состояние не вызывает опасений. В полиции добавили, что семья не находилась на учете как неблагополучная. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение матери ребенка.

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