Суд отправил в колонию замначальника УМВД Бердска, обвиняемого в продаже вещдоков

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Бердский городской суд Новосибирской области приговорил к двум годам колонии общего режима заместителя начальника УМВД, главу следственного отдела полиции города Бердска Алексея Зорина, который ранее был задержан по подозрению в продаже вещественных доказательств. Об этом в среду сообщили ТАСС в суде.

В марте 2019 года правоохранительные органы задержали Зорина по делу о хищении в особо крупном размере с использованием служебного положения, позже он был арестован. Сообщалось, что если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел.

"Зорин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительное наказание назначено в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах РФ на срок два года", - сообщили в суде, пояснив, что срок дополнительного наказания будет исчисляться после отбытия основного.

Уголовное дело Зорина было объединено в одно производство с делами его коллег, оперуполномоченного Богдана Кравчука, обвиняемого в мошенничестве и легализации средств, и исполняющего обязанности начальника отдела Ивана Мощенко, обвиняемого в мошенничестве, а также присвоении или растрате.

Мощенко суд приговорил к двум годам, Кравчука - к 1 году 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу 30 тысяч рублей. Они также в течение двух лет после отбывания наказания не смогут занимать должности в правоохранительных органах.

Дело Зорина уже не первое, возбужденное в отношении руководителей УМВД Бердска. В 2018 году в отношении 54-летнего начальника городского отдела МВД России Сергея Проценко и его дочери было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ("Приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору").