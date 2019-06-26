Найдена мать мальчика, прожившего два дня в квартире с мертвым отцом под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 26 июня. /ТАСС/. Мать двухлетнего мальчика, который двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края, найдена. Женщина сама обратилась в полицию, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

Как сообщалось ранее, жильцы дома услышали детский плач из запертой квартиры и вызвали полицию. В помещении был найден ребенок и его умерший отец. Предположительно, мальчик провел в квартире с покойным родственником два дня.

"Мать найдена. Она сама обратилась в полицию после того, как узнала о случившемся из сообщений СМИ", - сказали в главке полиции.

Женщина призналась полицейским, что ушла из дома после семейного скандала.

Ранее мальчик был доставлен в медицинское учреждение, его состояние не вызывает опасений. В полиции добавили, что семья не находилась на учете как неблагополучная. Назначена экспертиза для определения причин смерти мужчины.