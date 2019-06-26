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В Новосибирске попал в ДТП автомобиль скорой помощи, перевозивший тяжелобольного пациента

В результате инцидента к медикам обратились четыре человека

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Автомобиль скорой медицинской помощи, который перевозил тяжелобольного пациента, попал в ДТП в Новосибирске. За медицинской помощью обратились четыре человека, степень и характер травм уточняются, сообщил ТАСС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

"Скорая двигалась с проблесковыми маяками и включенными звуковыми сигналами, везла тяжелобольного. На пересечении с улицей Вокзальная магистраль произошло столкновение с автомобилем Toyota Yaris", - сказал Савченков.

Инспектор добавил, что в настоящее время четыре человека обратились за медицинской помощью. Устанавливается виновник аварии.

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