Следователи начали проверку по факту массового отравления шаурмой в Братске

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту отравления 13 человек шаурмой в городе Братске Иркутской области. Об этом сообщается в среду на сайте регионального следственного управления.

"Следственным отделом по г. Братску СУ СК РФ по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), по факту поступившей информации из территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Братске и Братском районе о массовом пищевом отравлении 13 жителей в учреждении общественного питания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование, следователи опрашивают работников заведения общественного питания и отравившихся людей, обратившихся за медицинской помощью. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил работу заведения, шаурма из которого стала причиной отравления 13 горожан, 8 из которых были госпитализированы. Специалисты ведомства обнаружили в закусочной насекомых, отсутствие моечных ванн для обработки продуктов и сырья, раковин для мытья рук, дезинфицирующих средств. Также сообщалось, что персонал работал без медицинских книжек.