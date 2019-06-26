Новосибирский суд оставил под арестом супругу экс-директора клиники Мешалкина

5 июня Центральный районный суд Новосибирска избрал Бойцовой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. "Постановление оставить без изменения, апелляцию адвокатов - без удовлетворения", - сказала судья.

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отказался изменить меру пресечения супруге экс-директора Новосибирского НИИ патологии кровообращения (клиники Мешалкина) Ирине Бойцовой, обвиняемой в хищении не менее 1,3 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Бойцова была задержана вместе с супругом Александром Караськовым, экс-директором клиники, в начале июня. 11 июня Центральный районный суд Новосибирска избрал в качестве меры пресечения для Караськова заключение под стражу сроком на два месяца.

Академик, руководивший клиникой Мешалкина 20 лет, уволился с поста директора 17 мая по собственному желанию. Он также покинул пост депутата областного Законодательного собрания из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал в декларации наличие загородного дома.

Следственные органы выявили, что в Новосибирском НИИ имели место финансовые нарушения при закупках медоборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники.

НИИ патологии кровообращения им. академика Мешалкина создан в конце 1950-х годов. Является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.