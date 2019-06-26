В иркутском Нижнеудинске развернули пункты временного размещения из-за угрозы подтопления

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Пункты временного размещения, которые могут принять до 1 тыс. человек, развернуты в городе Нижнеудинск Иркутской области, где из-за повышения уровня воды в реке Уда подтоплены девять приусадебных участков. Существует угроза дальнейшего подтопления, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

"Уровень воды в реке Уде в районе гидрологического поста в городе Нижнеудинске составляет 340 см при критических отметках в 320 см. Подтоплено девять приусадебных участков на улицах Красноярской, Малой Береговой, Советской, Молодости. 19 жителей размещены у родственников, от размещения в пункте временного размещения они отказались. <…> Для жителей подготовлены четыре пункта временного размещения на 1000 человек, организованные на базе кинотеатра "Саяны", ДДЦ "Спутник", общежития железнодорожного техникума и школы-интерната № 26", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, если вода продолжит прибывать, в зоне подтопления окажутся приусадебные участки еще на девяти улицах. В Нижнеудинск передислоцированы спасатели западного и центрального поисково-спасательных отрядов пожарно-спасательной службы Иркутской области. В населенном пункте работают оперативные группы Главного управления и Нижнеудинского пожарно-спасательного гарнизона.

Из-за сильных дождей также выше критического поднялся уровень воды в реке Кирей, существует угроза подтопления села Уйгат и деревни Кривуша в Тулунском районе. В этих населенных пунктах 69 домов, в которых проживают 112 человек, в том числе 23 ребенка. Подготовлены пункты временного размещения на случай эвакуации.

25 июня из-за угрозы подтопления в Нижнеудинском районе эвакуировали детский лагерь. Ранее сообщалось о подтоплении приусадебных участков и почти 50 жилых домов в двух населенных пунктах Тайшетского района, где из берегов после сильных дождей вышла река Бирюса.

Уровень воды в реках Иркутской области стал повышаться в середине июня, когда начались ливни. На среду и ближайшие два дня Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также прогнозирует сильные дожди.