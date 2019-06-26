В Красноярском крае разработали 20 предложений по декриминализации лесной отрасли

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Красноярского края разработали пакет предложений по декриминализации лесной отрасли, касающихся, в частности, использования электронной документации, порядка работы пунктов приема древесины и внедрения институтов производственного лесного контроля. Об этом на "Часе субъекта" в Совете Федерации заявил в среду губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Особого внимания требует задача декриминализации этой отрасли. Мы предлагаем внести целый ряд изменений в федеральное законодательство. Это и иное регулирование деятельности пунктов приема, переработки или отгрузки древесины, использование электронных защищенных сопроводительных документов, внедрения институтов производственного лесного контроля и многое другое. Весь этот комплекс предложений нами уже подготовлен, их более 20, и мы надеемся на их поддержку как профильным министерством, так и обеими палатами федерального парламента", - сказал он.

По словам Усса, в лесном комплексе края, как и в других регионах страны, "накопилось очень много острых проблем, которые требуют незамедлительного решения".

"Прежде всего, это отсутствие надежной информационной базы о состоянии лесопромышленного комплекса. Ее создание требует миллиардных затрат. Это и гибель лесов от пожаров и вредителей, компенсировать которую невозможно существующими объемами лесовосстановления. Это и проблема утилизации отходов лесопиления, что влияет на состояние окружающей среды и снижает уровень пожарной безопасности", - перечислил губернатор.

Он отметил, что решение этих проблем невозможно без финансовой поддержки из федерального бюджета. "Так, необходимо увеличить финансирование деятельности по выполнению переданных краю полномочий в сфере лесных отношений. Обслуживая более 10% лесного фонда страны, регион получает лишь 4% от общего объема выделяемых на это денег субвенций. Естественно, это просто ненормально", - считает Усс.