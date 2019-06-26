Иркутский губернатор: без развития инфраструктуры ограничение турпотока не защитит Байкал

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Ограничение туристического потока допустимо в отдельных местах на побережье Байкала, но это не должно быть единственным инструментом сохранения его экосистемы, считает губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Слова главы региона в среду приводит пресс-служба регионального правительства.

За ограничение турпотока высказался на Всероссийском водном конгрессе в Москве специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он заявил, что "придется искусственно ограничивать поток туристов" на Байкал, чтобы "сохранить уникальность его и чистоту".

"Предложение Сергея Борисовича [Иванова] достаточно актуально, потому что на берегу Байкала существует немало таких мест, которые наиболее популярны у туристов и выдерживают серьезную антропогенную нагрузку. Другое дело, что это надо оценить. Ограничение в отдельных местах Байкала допустимо, но использовать только этот инструмент неправильно. Нужно и развивать инфраструктуру, и улучшать экологическую обстановку в тех местах, где уже есть накопленные отходы, и проводить просветительскую работу. Действовать нужно комплексно", - отметил Левченко.

Он подчеркнул, что также нужно учесть жесткие условия, в которых в населенных пунктах на побережье Байкала живут люди. "Действуют законодательные ограничения, например, по строительству. И здесь нужно прислушиваться к мнению людей. Нужно понимать, чем они будут заниматься. В такой всемирно признанной туристической зоне как Байкал, само по себе напрашивается, что работать люди будут в туризме, потому что заводов и фабрик там нет и не будет. Поэтому надо делать все осторожно - где-то ограничивать, а где-то наоборот развивать", - отметил Левченко.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты высказали мнение, что на Байкале нужно развивать туризм, но необходимо грамотно перераспределять потоки людей, бороться с "дикими" туристами, создавая инфраструктуру для цивилизованного отдыха. Ограничение турпотока отрицательно скажется на развитии прибрежных регионов, считают эксперты.