Омский оператор по ТКО подал два судебных иска против мусороперевозчиков

ТАСС, 26 июня. Омский региональный оператор по обращению с ТКО ООО "Магнит" подал два судебных иска против компаний-первозчиков. Долги по данным искам возникли до начала деятельности компании в качестве регионального оператора по ТКО, сообщили журналистам в пресс-службе ООО "Магнит"(региональный оператор по обращению с ТКО).

Житель частного сектора в Кировском округе Омска Роман Дмитриев обратился на "Прямую линию с Владимиром Путиным" с вопросом о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно вырос, однако, объем и качество услуг не изменились. Президент поручил Федеральной антимонопольной службе обратить внимание на ситуацию.

"Судебные иски в отношении компаний "Чистый город-Омск" и ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинжиниринг" не имеют отношения к деятельности регионального оператора. Долги по данным производствам возникли до утверждения тарифа и начала деятельности регионального оператора, то есть до 1 апреля. Компании приобретали талоны на накопление отходов и не оплатили их", - сообщили в пресс-службе.

По данным картотеки арбитражных дел, во вторник в арбитражный суд Омской области поступили иски ООО "Магнит" к компаниям-перевозчикам мусора ООО "Научно-производственный комплекс "Экоинжиниринг" и ООО "Чистый город-Омск".

О реформе

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля, при этом регоператор до сих пор не получил лицензию. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске после старта реформы: более чем в три раза - с 43,5 до 133,21 рублей.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.