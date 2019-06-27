Строящаяся в Иркутске "Умная школа" заработает в опытном режиме в январе 2020 года

ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Строящийся в Иркутске частный образовательный комплекс "Точка будущего", известный также как "Умная школа", где будут учиться дети из приемных и обычных семей, в январе 2020 года начнет работать в опытном режиме. Об этом в четверг сообщила журналистам президент благотворительного фонда "Новый дом", реализующего проект, Ирина Белянова.

"У нас все идет по плану. Мы планируем получить лицензию [на осуществление образовательной деятельности], все необходимые разрешения, и уже в декабре приемные семьи смогут заехать в коттеджный поселок, который строится на территории образовательного комплекса. И с третьей четверти, то есть с января 2020 года, мы хотим начать пробный учебный год, чтобы обкатать нашу образовательную программу, посмотреть, как ведет себя комплекс, и потом в сентябре сделать официальное открытие", - сказала она.

Как рассказал журналистам представитель компании - технического заказчика строительства Александр Хлучин, возведение корпусов на территории комплекса будет завершено в сентябре 2019 года. Всего их шесть - административный, хозяйственный, младшая школа, старшая школа, детский сад и бассейн. Осенью начнется наладка инженерных систем, комплектование мебелью и оборудованием. Генеральным подрядчиком является турецкая компания Esta Construction, на субподряде - строители из Иркутска и других регионов России, а также из-за рубежа.

"На стройплощадке сейчас работает около 1 тыс. человек, планируется увеличить их число. При строительстве применяются энергоэффективные технологии: энергосберегающие окна, конструкции, вентилируемые фасады", - сказал Хлучин. Строительство и комплектование корпусов, по словам Беляновой, оценивается почти в 6 млрд рублей.

Задача школы

Идея создания образовательного комплекса принадлежит российскому предпринимателю, основателю благотворительного фонда "Новый дом" Альберту Авдоляну, он финансирует проект. Идея заключается в том, чтобы дети из приемных и обычных семей учились вместе. В том числе это дети с особенностями здоровья. Задача "Точки будущего" - создать среду, в которой приемные дети не чувствовали бы себя ущемленными.

По словам Беляновой, комплекс рассчитан на обучение более тысячи детей по дошкольным и общеобразовательным программам. На период работы в опытном режиме детсад примет 140 детей, школа - 215. В настоящее время завершается комплектование штата педагогов. Учиться в "Точке будущего" дети будут бесплатно.

Приемные семьи, которые благотворительный фонд отбирает совместно с органами опеки по всей Иркутской области, будут проживать в отдельных домиках на территории образовательного комплекса. Всего отберут 20 таких семей, оплачивать они будут только коммунальные услуги. Для всех остальных, кто желает отдать ребенка в этот образовательный комплекс, организуют запись. "Мы планируем в июле опубликовать правила приема, в сентябре принять заявления от заинтересованных, в октябре провести собеседования, рассказать о концепции обучения, и в ноябре устроить для тех, кто подавал заявления, электронную запись. У нас нет специального отбора, кто первый подаст заявление, тот и попадает [в школу]. В детский сад будет набор по такому же принципу", - рассказала Белянова.

Образовательный комплекс строится с января 2018 года на участке площадью 21 га на берегу Ангары в пригороде Иркутска.