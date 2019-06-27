На федеральной трассе в Иркутской области из-за паводка запретили движение большегрузов

ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Движение грузовых автомобилей запретили на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Иркутской области из-за рисков разрушения дорожного полотна тяжелым транспортом. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"С 16:00 (11:00 мск) четверга введен запрет на движение грузовых транспортных средств на трассе Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинском районе в сторону города Нижнеудинск. Запрет введен для того, чтобы они не заезжали в Нижнеудинск", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что автомобили могут двигаться по другим маршрутам. Запрет будет действовать до особого распоряжения.

В Иркутской области из-за паводка, который начался в результате обильных осадков, сильнее всего пострадали Тайшетский и Нижнеудинский районы. В 12 населенных пунктах подтоплено более 700 жилых домов и приусадебных участков. В регионе введен режим ЧС. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки дожди продолжатся.