В Росприроднадзоре сообщили о нареканиях к работе омского оператора по ТКО

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Деятельность регионального оператора по обращению с ТКО в Омской области, на которого во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным жаловались жители города, имеет ряд нареканий со стороны Росприроднадзора. В частности, у ведомства есть вопросы к эксплуатации мусоросортировочного комплекса, сообщил в четверг замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов на совещании у полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.

Житель частного сектора в Кировском округе Омска обратился к президенту во время прямой линии, указывая на рост тарифов и наличие проблем с вывозом мусора.

"Территориальная схема [обращения с отходами] Омской области предусматривает деятельность на территории региона одного оператора - ООО "Магнит", который осуществляет эксплуатацию мусоросортировочного комплекса. Однако деятельность комплекса не соответствует критериям в связи с отсутствием мощности сортировочных линий", - сказал он.

Замглавы Росприроднадзора добавил, что региональному оператору необходимо усилить работу в этом направлении.

По данным Амирханова, в Сибирском федеральном округе образуется ежегодно 9,3 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), в нескольких регионах есть нарушения в части размещения отходов.

"В Иркутской области - девять объектов, в Новосибирской - семь объектов, в Омской - восемь объектов, в Красноярском крае восемь объектов включены в объекты размещения ТКО, не соответствующие требованиям, предусмотренным законодательством, [это] свалки, не включенные в государственный реестр объектов размещения отходов", - сказал Амирханов.