Дело обвиняемого в коррупции мэра города Березовский в Кузбассе передано в суд

КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Уголовное дело экс-главы города Березовский в Кузбассе Дмитрия Титова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, расследовано и передано в суд. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего бывшего главы Березовского городского округа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в управлении.

Как сообщалось ранее, Титов был задержан в январе текущего года, у него были обнаружены 280 тыс. рублей, которые ему, по версии следствия, передали за совершение действий в пользу заинтересованных лиц. В ходе расследования уголовного дела установлено, что за 13 месяцев коррупционным путем чиновник получил от коммерческой фирмы в общей сложности более 3,6 млн рублей.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, уголовное дело в отношении взяткодателя находится в производстве, в интересах какой коммерческой структуры региона действовал экс-чиновник, не уточняется.