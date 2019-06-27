Эксперт: объем ввода жилья в Новосибирской области в 2019 году сократится на 10%

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Финансирование жилищного строительства с помощью счетов эскроу не окажет значительного влияния на строительный рынок Новосибирской области. Объем ввода жилья в 2019 году, по прогнозам, сократится на 10% по сравнению с 2018 годом и составит 1,35-1,4 млн кв. м, сообщил в четверг президент саморегулируемой организации "Строители Сибирского региона" Александр Савельев.

"За последние пять месяцев текущего года 423,4 тыс. кв. м жилья в Новосибирской области сдано. <…> 1,5 млн кв. м жилья было сдано в эксплуатацию в 2018 году. В этом году, я полагаю, показатель будет равен 1,35-1,4 млн кв. м", - сказал Савельев в пресс-центре ТАСС.

По словам президента организации, в регионе значительное количество проектов находятся в высокой степени готовности. "В высокой степени готовности - 60-90% - порядка 156 домов. 343 дома - это степень готовности от 0% до 30%", - уточнил он.

Савельев добавил, что только 30% проектов строительства в регионе попадут под проектное финансирование. Министр строительства области Иван Шмидт отметил, что сейчас застройщикам выдано восемь заключений, позволяющих работать по старым правилам, но их количество планируют увеличить.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объемам привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта "Жилье и городская среда", к концу 2024 года число действующих ДДУ, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.