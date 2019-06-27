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Три моста разрушены в Тулунском районе Иркутской области из-за паводка

В девяти населенных пунктах района подтоплено почти 200 домов

ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Три моста в Тулунском районе Иркутской области разрушены в результате паводка, в девяти населенных пунктах района подтоплено почти 200 домов, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС.

В районе вышли из берегов реки Ия и Кирей. Жители подтопленных населенных пунктов эвакуированы, число эвакуированных не уточняется. Часть жителей находятся в пунктах временного размещения, часть - у родственников. В районе работает группировка спасателей.

От паводка кроме Тулунского района также сильно пострадали Тайшетский и Нижнеудинский. В Иркутской области веден режим чрезвычайной ситуации. Всего здесь подтоплено более 700 домов и приусадебных участков.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки дожди продолжатся.

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РоссияИркутская область
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