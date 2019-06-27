Уровень воды в двух реках Прибайкалья превысил критическую отметку из-за паводка

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. МЧС РФ отмечает ухудшение паводковой обстановки в Иркутской области, намерено увеличить группировку спасателей в пострадавших районах в течение суток, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

"В Иркутской области наблюдается ухудшение оперативной обстановки, связанной с прохождением дождевого паводка. В Тулунском районе на реке Кирей уровень воды составляет 552 см при критических отметках в 350 см, на реке Ие - 550 см при критической отметке в 400 см", - сказали в ведомстве.

МЧС в течение суток планирует увеличить группировку спасателей в пострадавших районах. Ранее сообщалось, что из Красноярска прилетели десять спасателей с плавсредствами. В готовность приведены Сибирский региональный поисково-спасательный отряд, Байкальский поисково-спасательный отряд и Сибирский спасательный центр - всего 160 человек.

В Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах, введен режим чрезвычайной ситуации.

"По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки в ряде районов сильные, в ближайшие сутки не прекратятся", - подчеркнули в МЧС.