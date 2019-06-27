В хакасском поселке ввели режим ЧС из-за аварии на очистных и угрозы загрязнения озера

КРАСНОЯРСК, 27 июня. /ТАСС/. Режим ЧС введен в поселке Жемчужный в Ширинском районе Хакасии, где проживают около 800 человек, из-за аварийной поломки одного из насосов на очистных сооружениях и угрозы попадания сточных вод в озеро Шира. Об этом сообщила в четверг ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы региона Ирина Емельянова.

Шира - крупное озеро в Хакасии, на берегу которого находится поселок Жемчужный. Водоем и прилегающая к нему территория являются региональным курортом. Считается, что вода из озера хорошо подходит для лечения болезней органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний. На берегу озера расположен ряд санаториев.

"Речь идет об очистных сооружениях, которые находятся в Жемчужном, там на самом деле непростая ситуация с выходом из строя одного из насосов. <...> Введен режим ЧС, но он введен по объективным причинам. <…> Там дежурят рабочие чтобы не допустить сбоя работы еще одного насоса и чтобы не допустить сброса грязной воды в озеро Шира", - сказала Емельянова.

Она добавила, что срок эксплуатации насосов превысил пять лет, и сейчас решается вопрос о выделении средств для их ремонта. По ее словам, на эти цели планируется выделить порядка 4 млн рублей. Как уточнила Емельянова, для выделения средств корректировка республиканского бюджета не потребуется.

По данным местных СМИ, в поселке Жемчужном проблемы с очистными сооружениями возникают не впервые - зимой из-за поломки насосов перемерз напорный коллектор, на котором произошли порывы со стоком вод в озеро Шира.