Свыше трех тонн гуманитарной помощи отправлено в зону паводков в Иркутской области

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Более трех тонн гуманитарной помощи направлено жителям подтопленных населенных пунктов Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства. Воду, продукты и теплые вещи доставляют сотрудники органов социальной защиты населения вместе с сотрудниками МЧС.

"Более трех тонн гуманитарной помощи направлено жителям подтопленных населенных пунктов Иркутской области. <…> Такой объем помощи в течение одного дня собрали в пункте приема, который открылся накануне, 27 июня, в комплексном центре социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов", - говорится в сообщении.

Первая партия была отправлена в затопленные населенные пункты Рождественка, Соляная, Сереброво и Талое в четверг. Местные жители получили продукты: тушенку, рыбные консервы, макаронные изделия, питьевую воду, чай, молоко, сгущенку, сахар, а также предметы первой необходимости. В пятницу гуманитарная помощь направлена в Заречное, Троицк и Енисейку. Готовится выезд в деревню Бирюса. Машины доставляют грузы до воды, дальше на моторных лодках их перевозят к затопленным домам.

В пятницу начал работать второй пункт сбора помощи для пострадавших. Он расположен в комплексном центре социального обслуживания населения Тулуна и Тулунского района.

Помощь от ОНФ

Члены регионального отделения Общероссийского народного фронта также выехали с гуманитарной помощью в пятницу из Иркутска в подтопленный город Нижнеудинск. Как сообщили ТАСС в пресс-службе реготделения, они повезли пострадавшим от паводка жителям питьевую воду, продукты и предметы гигиены.

"Активисты ОНФ выехали в Нижнеудинск для оказания помощи людям, пострадавшим от паводка. Для них приобрели питьевую воду, мясные и молочные консервы, сухари, предметы гигиены, теплые пледы, полотенца", - сказали в пресс-службе ОНФ.

Гуманитарная помощь доставляется на автомобиле с прицепом. В пресс-службе ТАСС пояснили, что активисты договорились с ГУ МВД России по Иркутской области о том, чтобы их пропустили через перекрытый участок федеральной трассы. В Нижнеудинске все будет перегружено в автомобиль "Урал", который эксплуатирует местный отряд добровольных пожарных ОНФ, и на этой машине гуманитарную помощь доставят нуждающимся.

Паводок в Иркутской области начался из-за сильных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 07:00 (02:00 мск) 28 июня в 20-ти населенных пунктах подтоплено почти 2,4 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов, в районе Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Из зоны бедствия эвакуировано свыше 800 человек.