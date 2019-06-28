Из колонии-поселения в Новосибирской области сбежал осужденный за убийство

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Осужденный в 2012 году за убийство житель Новосибирской области Дмитрий Теньковский сбежал из колонии-поселения за 15 месяцев до окончания срока наказания, говорится в сообщении пресс-службы ГУФСИН по Новосибирской области.

"Сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области и полиции разыскивают осужденного, самовольно ушедшего из-под надзора с участка колонии-поселения. В ходе проведения плановой проверки осужденных, было выявлено отсутствие осужденного Теньковского Дмитрия Викторовича, отбывающего наказание на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По информации пресс-службы, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы от подъема до отбоя они пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии. С разрешения администрации они также могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено пенитенциарное учреждение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Осужденные в таких колониях могут носить гражданскую одежду, а также иметь при себе деньги и ценные вещи, чем и воспользовался Теньковский, самовольно покинув колонию.

Теньковский был осужден в январе 2012 года по ч. 1 ст. 105 ("Убийство") УК РФ. Конец его срока обозначен 26 сентября 2020 года.