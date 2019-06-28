Azur Air внесено предостережение в связи с отменой питания на рейсах менее пяти часов

ТАСС, 28 июня. Красноярская транспортная прокуратура внесла авиакомпании Azur Air предостережение в связи с планирующейся с 1 июля отменой питания на рейсах продолжительностью менее пяти часов. Авиакомпания не добавила соответствующие изменения в правила перевозки пассажиров, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Красноярской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО "Азур Эйр" федерального законодательства. Установлено, что с 01.07.2019 авиакомпания прекращает предоставлять питание пассажирам рейсов, продолжительность которых составляет менее пяти часов, не выполнив необходимые требования закона о внесении соответствующих изменений в правила перевозки пассажиров. По результатам проверки Красноярским транспортным прокурором генеральному директору ООО "АЗУР эйр" объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона и разъяснена административная ответственность за правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 14.1.2 и ч. 1 ст. 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Кроме того, авиакомпания заблаговременно не проинформировала об изменении порядка предоставления бортового питания пассажиров, которые приобрели или забронировали билеты на рейсы с 1 июля 2019 года, отмечается в сообщении.