Красноярский край в 2019 году вложит в капремонт домов 5,9 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Красноярский край в 2019 году направит на ремонт многоквартирных домов 5,9 млрд рублей, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Усс на совещании у полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло.

"В этом году мы планируем освоить 5,9 млрд рублей и отремонтировать около 2,5 тысяч домов", - сказал губернатор. Он не уточнил показатели прошлого года, отметив, что в 2017 году регион находился на одном из последних мест в РФ по выполнению программы капремонта. В 2018 году число отремонтированных домов выросло в два раза, а уровень собираемости платежей за капремонт достиг 97%.

В 2012 году в Жилищный кодекс были внесены поправки, по которым собственники жилья были обязаны вносить деньги на спецсчет для ремонта своего дома, либо перечислять их региональному оператору. Размер взноса на капитальный ремонт по стране является разным, каждый регион самостоятельно устанавливает размер такого взноса. В каждом регионе РФ своя региональная программа капитального ремонта, рассчитанная на 30 лет, которая содержит сведения о перечне домов, подлежащих ремонту, год проведения ремонта, виды ремонта.