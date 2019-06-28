В зоне паводка в Иркутской области усилят систему оповещения об эвакуации

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов поручил членам оперативного штаба, созданного в связи с прохождением паводка, привлечь все возможные средства оповещения населения, чтобы информация об эвакуации оперативно доходила до жителей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Нужно привлечь все возможные каналы связи с населением: от СМС-оповещения до применения громкоговорителей. Система патрулирования, которую ведут в Нижнеудинске с привлечением спасателей, пожарных и полиции, показала эффективность. Важно доводить до людей информацию, в течение какого времени к ним прибудут спасатели. К сожалению, это сделать быстро в некоторых ситуациях очень сложно. По любому факту будем разбираться детально", - цитируют в сообщении Болотова.

Он отметил, что все действия населения по попыткам эвакуации должны быть согласованы со спасателями. "Выход или попытка выхода на водную поверхность с применением плавсредств без связи со спасателями должна быть запрещена", - сказал Болотов.

Ранее сообщалось, что во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района погибла семья из двух человек. До наступления критической ситуации 27 июня местные власти совершали подомовой обход жителей с просьбой покинуть свои дома, и одна семья от эвакуации отказалась, решив самостоятельно эвакуироваться со своим соседом, у которого была лодка. Через несколько часов вода в населенном пункте поднялась. Вероятнее всего, люди не знали, что в деревню уже движется отряд спасателей, в результате произошел несчастный случай.

В Иркутской области из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 07:00 (02:00 мск) 28 июня в 20 населенных пунктах подтоплено почти 2,4 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 800 человек.