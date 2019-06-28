Около 5 тыс. жителей Иркутской области остались без света из-за паводка

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Почти 5 тыс. человек в Иркутской области остались без света из-за паводка. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы Иркутской электросетевой компании (ИЭСК).
"26-27 июня в связи с критическим подъемом воды в реках на западе Иркутской области произошло отключение ряда линий электропередачи в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Чунском районах в зоне ответственности филиала Западные электрические сети ОАО "ИЭСК". Без электроснабжения остаются 4749 человек в 26 населенных пунктах", - говорится в сообщении.
Отключения произошли как в результате аварий на линиях электропередачи, так и в предупредительных целях. В сообщении отмечается, что из-за продолжающегося подъема воды и перекрытия дорог добраться к проблемным участкам энергетикам не всегда удается. Как только такая возможность появляется, специалисты прибывают на место и устраняют аварийные ситуации.
Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 07:00 (02:00 мск) 28 июня в 20 населенных пунктах подтоплено почти 2,4 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов, перекрыт участок федеральной автотрассы Р-255 "Сибирь". Из зоны бедствия эвакуированы свыше 800 человек. В Тулунском районе два человека погибли, отказавшись от эвакуации.