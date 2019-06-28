Около 5 тыс. жителей Иркутской области остались без света из-за паводка

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Почти 5 тыс. человек в Иркутской области остались без света из-за паводка. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы Иркутской электросетевой компании (ИЭСК).

"26-27 июня в связи с критическим подъемом воды в реках на западе Иркутской области произошло отключение ряда линий электропередачи в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Чунском районах в зоне ответственности филиала Западные электрические сети ОАО "ИЭСК". Без электроснабжения остаются 4749 человек в 26 населенных пунктах", - говорится в сообщении.