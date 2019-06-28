Из подтопленного в Иркутской области Нижнеудинска эвакуируют пациентов реанимации

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Санавиация в Иркутской области эвакуирует четырех пациентов из реанимации больницы города Нижнеудинск, который подтоплен в результате паводка. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Поставлена задача эвакуировать пациентов из реанимации Нижнеудинской больницы. Двое пациентов будут доставлены в Иркутск, двое - в Братск", - говорится в сообщении.

Из Иркутска и Братска в Нижнеудинск вылетели вертолеты санавиации.

В сообщении отмечается, что медицинские работники в районах бедствия и в пунктах временного размещения работают в круглосуточном режиме. В населенные пункты завезены дополнительные партии медикаментов и детского питания.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 07:00 (02:00 мск) 28 июня в 20 населенных пунктах подтоплено почти 2,4 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 800 человек. В Тулунском районе два человека погибли, отказавшись от эвакуации.