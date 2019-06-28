На трассе "Сибирь" под Иркутском частично открыли движение после снижения уровня воды

"В городе Нижнеудинске на автодороге Р-255 "Сибирь" организован контролируемый реверсивный пропуск автотранспорта. Грузовые автомобили и внедорожники проезжают беспрепятственно. Выборочно федеральные дорожники пропускают легковые автомобили с высоким клиренсом", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Иркутской области, перекрытом в ночь на пятницу из-за паводка, частично восстановлено, говорится в сообщении пресс-службы федерального казенного учреждения Упрдор "Прибайкалье".

По состоянию на 15:00 (10:00 мск) четверга уровень воды в реке Уда в Нижнеудинске снизился с 507 см до 480 см при критической отметке 320 см. Остаются затопленными некоторые городские участки на 1370 км автодороги Р-255 "Сибирь". Прогнозируется, что в ближайшие часы уровень воды в Уде понизится еще на 30-50 см. Когда он опустится до допустимого, движение на трассе откроют полностью, предварительно обследовав дорогу.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 07:00 (02:00 мск) 28 июня в 20 населенных пунктах подтоплено почти 2,4 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 800 человек. В Тулунском районе два человека погибли, отказавшись от эвакуации.