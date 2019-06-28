Росприроднадзор отказал в выдаче лицензии омскому оператору по ТКО

ТАСС, 28 июня. Росприроднадзор отказался выдать лицензию на сбор, транспортировку и обработку отходов омскому оператору по вывозу твердых коммунальных отходов ООО "Магнит", говорится в сообщении регионального оператора.

Житель частного сектора в Кировском округе Омска обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии, указывая на рост тарифов и наличие проблем с вывозом мусора в городе.

"Компания-регоператор сообщает, что в виду досадной технической ошибки произошел формальный отказ в выдаче лицензии, однако этот процесс исправим, и [это] означает лишь небольшую отсрочку в запуске мусоросортировочного завода. У надзорных органов нет вопросов в части экологического законодательства, есть одно техническое замечание, которое легко устранимо", - говорится в сообщении.

В пресс-службе оператора ТАСС уточнили, что выдачей лицензий занимается Росприроднадзор. Специалисты регионального оператора уже заняты устранением замечания и в скором времени подадут новый пакет документов. В связи с допущенной ошибкой в компании проведено внутреннее расследование и приняты кадровые решения. Власти региона отказались от комментариев.

"Все обязательства по обработке-сортировке отходов компания выполнит до конца 2019 года. Сегодня согласно всем нормам законодательства происходит накопление отходов на специально оборудованных площадках временного накопления. Как только компания получит лицензию и запустится производство, рабочие завода, на сегодняшний день принято 150 человек, приступят к сортировке отходов. Производственные мощности мусоросортировочного комплекса позволяют переработать весь запланированный объем мусора. Все обязательства перед региональными властями и населением Омской области в части сортировки отходов региональный оператор без сомнения выполнит", - сообщила пресс-служба.

О реформе

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля, при этом регоператор до сих пор не получил лицензию. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске после старта реформы: более чем в три раза - с 43,5 до 133,21 рублей.

В России реформа обращения с ТКО стартовала 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.