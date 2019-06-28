Новосибирские ученые разрабатывают инвалидную коляску, управляемую техническим зрением

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Новосибирская компания "ТДМ Коммуникации" совместно со студентами Новосибирского государственного технического университета разрабатывает инвалидную коляску, которая будет работать на основе технического зрения, что позволит конструкции избежать столкновения с препятствиями и исключит вероятность переворота. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор "ТДМ Коммуникации" Алексей Цыгулин.

"Система берет информацию в первую очередь с видеокамеры и на базе этого с помощью датчиков строит карту окружающего пространства. На этой карте разрешаются только те маршруты, которые, по мнению системы, считаются безопасными", - сказал Цыгулин.

Он добавил, что такая система позволит малоподвижному человеку управлять коляской без помощи джойстика. "В первую очередь эта система предназначена для людей, <…> которым трудно управлять джойстиком, кнопками. Данная система превращает действия человека в более уверенные, надежные и безопасные", - пояснил Цыгулин, уточнив, что система защищает человека от падений и столкновений, поскольку может равномерно двигаться в заданном направлении.

Руководитель Новосибирского городского центра инвалидов Людмила Побута сообщила ТАСС, что случаи, когда инвалид-колясочник не может самостоятельно управлять инвалидным креслом бывают, но проблему стараются решать с помощью людей-помощников. По ее мнению, разработка новосибирских инженеров может стать востребованной.

Самоуправляемая инвалидная коляска под промежуточным названием "Гермес", по данным разработчиков, не имеет аналогов в мире. Подобная система используется в самоуправляемых автомобилях, но, по словам Цыгулина, использование этой технологии на технике реабилитации пока не наблюдалось. К весне 2020 года разработчики планируют запустить данную разработку в виде прототипа.