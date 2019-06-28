Новосибирские ученые с помощью геномного редактирования создали легкий в обмолоте ячмень

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Новосибирские ученые из федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН" отредактировали геном ячменя, создав сорт, который легко обмолачивать, сообщается на сайте официального издания СО РАН "Наука в Сибири".

"Сейчас растут потомки первых отредактированных растений ячменя, в которых изменена морфология колоса для более легкого его обмолота и отделения несъедобных жестких пленок от зерна. Пройдены все этапы работы: от внесения в геном ячменя необходимых мутаций до получения линий нетрансгенных растений, которые унаследовали необходимые признаки естественным путем", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС заместитель директора по инновационной деятельности ИЦиГ СО РАН Петр Куценогий, отделение жестких несъедобных пленок влияет на товарное качество зерна. "Если скошены не в оптимальное время зерновые культуры, то "кожурки" отделяются не очень хорошо. Если сделать сорт, у которого эти чешуйки начинают отходить на не самой последней стадии зрелости, то это сильно облегчит процесс", - сказал он.

Куценогий отметил, что аграрии региона пока не приступили к использованию разработки, так как процесс введения любой культуры в севооборот достаточно сложен из-за консервативности отрасли, тем не менее такие перспективы есть.

Дальнейшее направление исследований ученых - хлебные злаки и картофель. "Сейчас мы отрабатываем метод так называемого геномного редактирования для ряда сельскохозяйственных культур. Нашей основной целью являются хлебные злаки и растения семейства пасленовых, прежде всего картофель, но впоследствии эту технологию можно расширить, например на томат, баклажан и другие", - цитирует издание слова кандидата биологических наук Софьи Герасимовой, старшего научного сотрудника лаборатории генной инженерии ИЦиГ СО РАН.

Уточняется, что геномное редактирование существенно ускоряет улучшение сельскохозяйственных культур: если при классических подходах к селекции изменения занимают годы, то с помощью редактирования генома на процесс получения второго поколения растения с необходимой модификацией уходит около года. Еще одно важное преимущество метода в том, что вносимые изменения имеют большую точность, позволяя создавать "сорт под заказ", под потребности каждого сельхозпроизводителя.