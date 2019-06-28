Четверо из восьми отравившихся шаурмой в Братске выписаны из больницы

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы четверых из восьми госпитализированных жителей Братска, которые отравились шаурмой, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Пациенты с пищевым отравлением начали обращаться в больницу Братска 23 июня. Всего пострадали 13 человек. Роспотребнадзор приостановил работу закусочной, шаурма из которой стала причиной отравления. Специалисты обнаружили в заведении насекомых, отсутствие моечных ванн для обработки продуктов и сырья, раковин для мытья рук, дезинфицирующих средств. Также сообщалось, что персонал работал без медицинских книжек.

По факту массового отравления СК проводит проверку.