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Четверо из восьми отравившихся шаурмой в Братске выписаны из больницы

Пациенты с пищевым отравлением начали обращаться к медикам 23 июня

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы четверых из восьми госпитализированных жителей Братска, которые отравились шаурмой, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

"Четверых пациентов выписали", - сказал собеседник агентства.

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Пациенты с пищевым отравлением начали обращаться в больницу Братска 23 июня. Всего пострадали 13 человек. Роспотребнадзор приостановил работу закусочной, шаурма из которой стала причиной отравления. Специалисты обнаружили в заведении насекомых, отсутствие моечных ванн для обработки продуктов и сырья, раковин для мытья рук, дезинфицирующих средств. Также сообщалось, что персонал работал без медицинских книжек.

По факту массового отравления СК проводит проверку.

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