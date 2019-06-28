Высокий уровень вредных веществ обнаружили в Омске после жалоб жителей на неприятных запах

ТАСС, 28 июня. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ обнаружили в Омске после жалоб жителей на неприятный химический запах. Накоплению веществ в воздухе способствовали метеоусловия, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Местные СМИ сообщали о жалобах жителей разных районов Омска на неприятный химический запах на территории города вечером 27 июня. Пользователи социальных сетей публиковали снимки с черным дымом.

"Передвижная эколаборатория зафиксировала превышение сероуглерода (3,6 ПДК) и повышенные по сравнению со среднесуточным фоном концентрации этилбензола (0,5 ПДК). В ночь с 27 на 28 июня эколаборатория зафиксировала повышенные по сравнению со среднесуточным фоном концентрации этилбензола (0,85 ПДК) и формальдегида (0,4 ПДК)", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в четверг вечером в городе установились неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия, что и стало причиной накопления загрязняющих веществ. Информация передана на предприятия города.

"На данный момент отделом регионального государственного экологического надзора Министерства проводятся мероприятия по привлечению к административной ответственности предприятий, не осуществляющих работу по снижению выбросов в период НМУ", - отметив, что к ответственности ранее были привлечены предприятия ООО "МилкОМ" и ООО "Гемонт".