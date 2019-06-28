Название сквера на месте "Зимней вишни" в Кемерове выберут народным голосованием

КЕМЕРОВО, 28 июня. /ТАСС/. Администрация Кемерова открыла на своем сайте онлайн-голосование по выбору названия для нового сквера, который строится на месте снесенного после пожара ТЦ "Зимняя вишня". Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии, девять вариантов названия выбраны с учетом мнения родственников погибших при пожаре.

"Разработка проекта сквера и его утверждение проходили с участием общественности и родственников погибших. При выборе названия для сквера также было принято решение учесть мнение людей. Перечень вариантов названий составлен с учетом мнения родственников погибших", - сказали в городской администрации.

В голосовании уже приняли участие около 6 тысяч человек, почти 70% выбрали Тихий сквер, более 19% проголосовали за Сквер Ангелов. Также среди предложенных вариантов - "Белые лебеди", "Ивушка", "Любовь", Парк поющей воды, "Почемучка", Сквер Памяти, Семейный сквер. Как пояснили в мэрии, голосование будет продолжаться не менее двух недель.

Благоустройство территории на месте сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" началось в конце мая. Над проектом сквера площадью 2 га совместно работали кемеровские и американские архитекторы. В сквере будет высажено 60 сосен, что соответствует числу погибших при пожаре людей. 10-метровые хвойные деревья привезли из Германии в Кемерово и готовят к посадке. В сквере будут размещены фонтан, ротонда, православная часовня и амфитеатр.

Сквер будет построен за счет благотворительных средств. Изначально его должны были открыть к осени 2018 года, но здание сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" было снесено только к августу прошлого года. Сроки сдачи сквера перенесены на конец августа 2019 года.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Возбужденно и расследуется уголовное дело, обвинения предъявлены 15 фигурантам.