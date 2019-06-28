В Новосибирске произошел хлопок газа в жилом доме

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Возгорание в результате хлопка бытового газа произошло в пятиэтажном доме в Новосибирске. Один человек пострадал, сообщили журналистам в пятницу в ГУ МЧС по Новосибирской области.

"На третьем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома по улице Ленина, 75, предположительно, из-за хлопка бытового газа произошло возгорание в квартире. По оперативной информации, есть одна пострадавшая, надышалась угарным газом", - сообщили в ведомстве.

В МЧС также добавили, что из здания были эвакуированы 15 человек.