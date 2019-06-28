Новосибирские историки подтвердили 61% плагиата в докторской замдиректора филиала РГСУ

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Ученые Института истории Сибирского отделения РАН подтвердили обнаруженный сетевым сообществом "Диссернет" высокий процент заимствований в докторской диссертации заместителя директора по учебно-воспитательной работе филиала Российского государственного социального университета в городе Дедовске Виктора Пищулина, сообщил ТАСС заведующий сектором истории общественно-политического развития Института истории Сибирского отделения РАН, главный научный сотрудник института, член диссертационной комиссии Владимир Шишкин.

"Диссертационный совет принял решение проголосовать за предложение диссертационный комиссии о признании ученой степени Виктора Ивановича Пищулина недействительной, и о том, чтобы его лишили ученой степени. Работа совета подтвердила, что 61% диссертации - плагиат", - сказал Шишкин.

По его словам, сообщество "Диссернет" обнаружило, что диссертация Пищулина "Государственная власть и творческая интеллигенция Советской России в 1920-1930 гг.", защищённая в 2012 году, имеет высокий процент плагиата из двух других научных работ, защищенных в 2007 и 2008 годах. Организация обратилась в Министерство науки и высшего образования РФ, которое поручило диссертационному совету при Институте истории СО РАН проверить данное заявление. В состав комиссии помимо Шишкина вошли доктора исторических наук Андрей Ильиных и Сергей Красильников.

Кроме того, по словам Шишкина, для признания степени доктора наук необходимо иметь десять публикаций в журналах из списка ВАК (Высшая аттестационная комиссия). Пищулин утверждал, что имеет 12 таких публикаций. Диссертационный совет проверил шесть публикаций и выяснил, что их нет в указанных журналах, еще часть публикаций не удалось обнаружить вовсе. Решение диссертационной комиссии будет направлено в ВАК.