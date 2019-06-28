Артисты Новосибирска проведут концерт для сбора средств на лечение актера театра "Глобус"

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Новосибирские артисты и музыканты в пятницу проведут уличный концерт для сбора средств на лечение от онкологического заболевания актера Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" Лаврентия Сорокина. Поддержат акцию и представители других регионов Сибири, сообщила ТАСС продюсер театральной компании "Гамма" и стёб-арт студии "ХаМы!" Анастасия Журавлева.

Лаврентий Сорокин - заслуженный артист России, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска". У него был диагностирован плоскоклеточный рак левой верхней доли бронхов, ему требуется имплантировать бронхи и пройти лучевую терапию и химиотерапию. Артисты, музыканты и другие представители сферы культуры собирают средства на лечение.

"Новосибирские артисты и музыканты выйдут на улицу, чтобы помочь собрать средства на лечение. Уличный концерт состоится в арке дома по адресу Каменская, 32. <…> В ходе концерта артисты пустят по кругу шапку для сбора средств на лечение своему коллеге. Этот концерт должен дать старт серии подобных акций, о проведении которых просят своих коллег из других городов новосибирские артисты", - сказала Журавлева.

В уличном концерте будут участвовать новосибирская группа "Банкомат", артисты театра "Глобус" Алексей Корнев и Александр Липовской, артист театра "Красный факел" Антон Войналович, артисты проекта "Стеб-арт студия Ха!Мы!". Задача артистов - собрать в короткие сроки 32 тыс. евро, для этого они просят коллег из других регионов присоединиться к благотворительным концертам и акциям.

Как сообщила ТАСС Журавлева, к поддержке артиста уже решили присоединиться коллеги из Томска. На сцене Томского ТЮЗа 8 июля пройдут открытые читки. "Определяются сейчас с датами ребята из Кемерова и Барнаула", - добавила она.

Также в поддержку пройдет театральный марафон "Твори добро!" - концертная программа с участием артистов новосибирских театров на летней веранде "Кафе" театра "Красный факел". Все собранные средства на этих мероприятиях, как уточняет Журавлева, будут направлены на лечение Сорокина.