Спецборт МЧС доставит в Иркутскую область 30 тонн гуманитарной помощи и оборудования

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Самолет МЧС доставит в пострадавшую от паводка Иркутскую область 30 тонн гуманитарной помощи и спасательного оборудования. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"Самолетом Ил-76 МЧС России планируется доставить более 30 тонн [оборудования]: противопаводковые дамбы, палатки, спасательные лодки, одеяла", - сказали в ведомстве.

Также министерство усиливает группировку спасателей в регионе - в субботу прибудут сотрудники Сибирского спасательного центра МЧС РФ. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены 485 человек, 101 единица техники и 41 плавсредство.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По имеющимся данным, в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов.

В новость были внесены изменения (17:07 мск) - добавлены новые данные