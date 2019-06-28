Уровень воды в Иркутской области за два часа вырос до 13 м

ИРКУТСК. 28 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Иркутской области достиг 13 м, за два часа увеличившись более чем на полметра. Об этом сообщается на странице администрации города Тулуна в социальной сети "ВКонтакте" .

"Уровень воды в реке Ия на 04:00 (23:00 мск) 29 июня составил 1292 см (+53)", - говорится в сообщении.

По данным на 02:00 (21:00 мск), уровень воды превысил 12,3 м.

Согласно последней информации, более 400 пострадавших от паводка жителей Тулуна эвакуировали с помощью катера, лодок и вертолета, в пунктах временного пребывания размещено около 250 человек.

Ранее сообщалось, что подтоплено 878 частных жилых домов, в которых проживает 1171 человек.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (13:00 мск) 28 июня в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. По данным ГУ МЧС, из зоны бедствия эвакуированы около 840 человек. Три человека числятся пропавшими без вести. Двое из них (86-летний мужчина и восьмилетний мальчик), по данным властей, погибли.