Более тысячи домов попали в зону подтопления в иркутском городе Тулуне

ИРКУТСК. 29 июня. /ТАСС/. Более тысячи домов оказались подтопленными в результате паводка в городе Тулуне в Иркутской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

Ранее сообщалось, что подтоплено 878 частных жилых домов, в которых проживает 1171 человек.

"Больше тысячи", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о количестве подтопленных домов.

В управлении ГО и ЧС уточнили, что в настоящий момент продолжается эвакуация жителей, чьи дома попали в зону подтопления.

Согласно последней информации, уровень воды достиг 13 м при критической отметке в 7 м. Более 400 пострадавших от паводка жителей Тулуна эвакуировали с помощью катера, лодок и вертолета, в пунктах временного пребывания размещено около 250 человек.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (13:00 мск) 28 июня в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. По данным ГУ МЧС, из зоны бедствия эвакуированы около 840 человек. Три человека числятся пропавшими без вести. Двое из них (86-летний мужчина и восьмилетний мальчик), по данным властей, погибли.