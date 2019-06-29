Уровень воды в Тулуне Иркутской области поднялся еще на 25 см

ТАСС, 29 июня. Уровень воды в реке Ия возле города Тулун в Иркутской области поднялся еще на 25 см и достиг 13,57 м при критической отметке в 7 м, сообщила в субботу городская администрация на своем сайте.

"Уровень воды в реке Ия на 08:00 (03:00 мск) 29 июня составил 1357 см (+25)", - говорится в сообщении. Двумя часами ранее уровень воды в реке составлял 1332 см.

Ранее сообщалось, что более 400 пострадавших от паводка жителей Тулуна эвакуировали с помощью катера, лодок и вертолета. В пунктах временного пребывания размещено около 290 человек. Подтоплено 878 частных жилых домов, в которых проживает 1171 человек.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.