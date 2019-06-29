Федеральная трасса "Сибирь" в Иркутской области затоплена паводком на протяжении 6 км

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка, сообщила в субботу пресс-служба федерального казенного учреждения "Упрдор "Прибайкалье".

"По состоянию на 09:30 (04:30 мск) вода продолжает прибывать. Затоплено около шести километров дороги в городе Тулуне. Уровень воды над проезжей частью дороги в зоне затопления составляет около трех метров", - говорится в сообщении.

Движение на трассе с 18:00 (13:00 мск) 28 июня закрыто до особого распоряжения. Из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск движение в настоящее время невозможно.

В готовности у дорожной подрядной организации находится группировка сил и средств, создан запас скального грунта.

На 08:00 (03:00 мск) субботы уровень воды в реке Ия возле города Тулун достиг 13,57 м при критической отметке в семь метров. Подтоплено 887 домов, в которых проживает 17771 человек. Из зоны наводнения, по данным пресс-службы регионального управления МЧС, эвакуировано 490 человек, из них 117 - детей. В пунктах временного пребывания, по информации с сайта администрации города, размещено 393 человека, из них 77 - детей.