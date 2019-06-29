Уровень воды повышается в Чунском районе Прибайкалья

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Чуня в Чунском районе Иркутской области повышается, уже эвакуированы жители 45 домов. Об этом в субботу сообщил исполнительный секретарь местного исполнительного комитета "Единой России" Роман Дурницын на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола.

"Критический уровень воды в реке Чуне 320 см, сейчас 240 см. Ожидается повышение воды на полтора метра. Эвакуировано 45 домов. Были организованы автобусы, спасатели", - сказал он.

По его словам, нет сообщения с двумя деревнями. Существует угроза новому пешеходному мосту в поселке Октябрьский, ограничивается движение по нему людей. До настила моста от воды остается 50 см.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены десятки населенных пунктов, эвакуированы сотни их жителей.