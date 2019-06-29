Прорыв дамбы произошел на реке Ока Иркутской области

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Прорыв дамбы произошел на реке Ока, притоке Ангары, в Куйтунском районе Иркутской области. Об этом в субботу сообщил представитель администрации района на селекторном совещании с муниципалитетами спикера регионального заксобрания Сергея Сокола.

"Произошел прорыв дамбы. Пострадавших будет порядка 300 человек по всем населенным пунктам, если вода будет подниматься. Есть возможность разместить их в пункте временного размещения (ПВР). Большинство уже подготовились и выезжают к родственникам", - сказал он.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены десятки населенных пунктов, эвакуированы сотни их жителей.