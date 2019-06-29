Спасатели на Ми-8 сняли с крыш затопленных домов в Тулуне восемь человек

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Восемь человек эвакуированы с помощью вертолета Ми-8 с крыш затопленных домов в городе Тулуне Иркутской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону в субботу.

"В течение прошлой ночи в городе Тулуне, где накануне в результате прорыва дамбы произошел резкий подъем уровня воды, не прекращались спасательные работы. За это время из затопленных домов были эвакуированы более 500 человек. В основном эвакуация введется с помощью аэролодок ... С крыш домов, куда невозможно было добраться водным транспортом, с помощью вертолета Ми-8 МЧС России были спасены восемь человек, в том числе люди, отказавшиеся заблаговременно покинуть свои дома", - сообщили в МЧС.

Как рассказал ТАСС местный житель Равиль Ахметов, в эвакуации участвуют и местные жители на собственных лодках. Ночью жильцы подтопленных домов, сидящие на крышах, запускали фейерверки, чтобы их заметили спасатели.

Всего в городе Тулуне более 9 тыс. жилых дома, в которых проживает почти 42 тыс. человек. На утро 29 июня подтоплено 887 жилых домов, в которых проживает 1771 человек, из них 251 ребенок. МЧС ведет поисково-спасательные работы. В них задействовано 70 человек, 11 единиц техники, 15 плавсредств. В районном центре развернуто два пункта временного размещения, где в настоящее время находятся 125 человек, сообщили в ведомстве.

На 10:00 (05:00 мск) уровень воды в реке Ия возле города Тулун достиг 13,75 м при критической отметке в семь метров.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.