Около тонны гуманитарной помощи от жителей Иркутска отправлено в подтопленный Тулун

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Жители Иркутска собрали около тонны гуманитарной помощи для пострадавшего от наводнения Тулуна на пункте сбора, организованном региональным отделением "Единой России", это продуты, питьевая вода, теплые вещи, предметы гигиены. Помощь уже отправлена пострадавшим, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

"За два дня иркутяне принесли в региональное отделение около тонны гуманитарной помощи - это питьевая вода, консервы, сгущенка, сегодня кто-то привез большую партию макарон. Принесли предметы гигиены, теплые вещи. Машина с гуманитарной помощью в субботу отправилась в Тулун", - сказали в пресс-службе.

В реготделении отметили, что сбор помощи продолжается, после сообщений об ухудшении паводковой обстановки жители Иркутска стали активнее нести продукты и вещи.

Санатории в городе Братске Иркутской области подготовлены для приема эвакуированных из подтопленного паводком Тулуна.

"Для эвакуации жителей подтопленного города Тулун подготовлены два санатория в Братске. Людей будут размещать в санаториях "Юбилейный" и "Братское взморье". Первый принадлежит Министерству здравоохранения Иркутской области, второй - частным структурам. Вопрос возможной эвакуации будет решать главное управление МЧС по Иркутской области", - говорится в сообщении правительства региона.

В Тулуне с населением почти 42 тыс. человек на утро 29 июня подтоплено 887 жилых домов, в которых проживает 1771 человек, из них 251 ребенок. МЧС ведет поисково-спасательные работы. В них задействовано 70 человек, 11 единиц техники, 15 плавсредств. В районном центре развернуто два пункта временного размещения, где в настоящее время находятся 125 человек.

В трех подтопленных районах Иркутской области для пострадавших действует 18 пунктов временного размещения, 10 из них находятся в Тулунском районе. По данным правительства, по состоянию на 09:00 (05:00 мск) 29 июня в них находилось 624 человека, в том числе 134 ребенка.