Гидрометцентр прогнозирует сложную паводковую ситуацию в Красноярском крае до 1-2 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Паводковая ситуация в Красноярском крае будет сложной до 1-2 июля, сообщил в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пределах Красноярского края до 1 июля на реках Кан, на реке Уда и на Бирюсе прогнозируют прохождение дождевых паводков и связанные с ними подтопления. Только со вторника будет улучшаться ситуация. Будет подтопление городских пунктов, размыв дорог на западе Иркутской области и на юго-востоке Красноярского края. Со вторника ситуация существенно улучшается повсеместно", - сказал Вильфанд.

Говоря о ситуации в Иркутской области, где объявлен режим ЧС, Вильфанд отметил, что в воскресенье на реках Ия у Тулуна, Бирюса и Ока ожидается дальнейшее повышение уровня воды и подтопления населенных пунктов. "В течение выходных область низкого давления будет перемещаться на юг, и уже к понедельнику, 1 июля, достигнет территории Монголии. Давление над Иркутской областью будет расти, дожди в юго-западных горах прекратятся", - добавил он.

"С понедельника в Иркутской области будет вода понижаться, а на юго-западе области - со вторника", - добавил он. По последним данным, уровень воды на реке Ия составляет 13,77 м при критической отметке в 7 м.

По информации МЧС, в Иркутской области подтоплено 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей. Также подтоплен 41 социально значимый объект, 4 тыс. 106 приусадебных участков. Как сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах, в результате паводка в регионе погибли пять человек, несколько пропали без вести. По данным МЧС, погибли три человека, в том числе один ребенок.