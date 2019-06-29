Мэрия Тулуна ожидает снижения уровня воды в реке 30 июня

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ие в городе Тулуне Иркутской области продолжит снижаться и составит 12-13 м в воскресенье, рассчитывают в администрации Тулуна.

"Ожидаемые уровни воды. Река Ия (Тулун): 1200-1300 см", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на официальной странице мэрии Тулуна "ВКонтакте".

Критическая отметка на реке - 7 м. В 14:00 (9:00 мск) в субботу на реке был достигнут максимум - 13,87 м, после чего начался спад. По состоянию на полночь 30 июня (19:00 мск 29 июня), согласно данным городской администрации, уровень воды в Ие составил 13,48 м.

В Тулуне с населением почти 42 тыс. человек на утро 29 июня подтоплено 887 жилых домов, в которых живут 1771 человек, из них 251 ребенок. МЧС ведет поисково-спасательные работы. В них задействовано 70 человек, 11 единиц техники, 15 плавсредств. В районном центре развернуто два пункта временного размещения.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.