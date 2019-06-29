Шесть населенных пунктов Иркутской области остаются отрезанными паводком

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Паводок отрезал от транспортного сообщения шесть населенных пунктов Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На территории Иркутской области в результате подтопления остаются отрезанными шесть населенных пунктов. Приведен в готовность 41 пункт временного размещения", - сказал собеседник агентства. В 16 из них размещено 924 человека, в том числе 282 ребенка, шесть маломобильных граждан.

В МЧС сообщили, что сейчас ограничено движение всех видов транспорта на участке с 1491 км по 1493 км федеральной автотрассы "Сибирь".

В министерстве отметили, что вопросы обеспечения продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости решены в полном объеме, создан запас бутилированной воды.

По последним данным, в результате паводка погибли пять человек, несколько числятся пропавшими без вести, пострадал 351 человек, в том числе 33 ребенка. 97 из них госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, в 48 населенных пунктах в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском муниципальных районах подтоплены 4042 дома, в которых проживают 9919 человек, в том числе 2269 детей. Также подтоплен 41 социально значимый объект, 4106 приусадебных участков.